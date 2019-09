O concerto de tributo ao músico Avicii vai acontecer a 5 de dezembro, em princípio em Estocolmo, a cidade natal do DJ sueco.

Adam Lambert, Rita Ora, David Guetta e o DJ Kygo são alguns dos nomes já confirmados.

As receitas do concerto revertem a favor da Fundação Tim Bergling, o nome verdadeiro do DJ, que se suicidou em 2018, em Mascate, na capital de Omã. Tinha 28 anos.