Os Bon Iver agendaram um concerto para Portugal, para o proximo ano. A banda de folk norte-americana vem apresentar o novo álbum "i,i", o quarto da banda liderada por Justin Vernon.

A primeira parte do concerto vai ser assegurada pelos Big Red Machine, banda do próprio Justin Vernon com Aaron Dessner dos The National.

O concerto dos Bon Iver está marcado para o dia 15 de abril na Altice Arena, em Lisboa