Novos nomes anunciados para o Super Bock em Stock

Há mais três nomes anunciados para o Super Bock em Stock, que se realiza dias 22 e 23 de novembro, em vários espaços da Avenida da Liberdade, em Lisboa.

Sinkane traz a Portugal o novo disco, lançado este ano, "Dépaysé". Nascido em Londres, viveu no sudão vários anos e a música que faz reflete essa influência. O britânico Ady Suleiman vai apresentar "Memories", o seu disco de estreia.

Dos Estados Unidos, chega Helado Negro. Nasceu na Flórida, filho de pais equatorianos, tem uma herança latina. Também traz disco novo, editado este ano,"This is How you Smile".