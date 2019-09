Lisboa recebe semifinal dos Emmy Awards

Lisboa vai receber esta sexta-feira a semifinal da 47.ª edição internacional dos Emmy Awards, os prémios de televisão mais importantes do mundo.

Durante o dia, no edifício dos Paços do Concelho, um júri composto por personalidades portuguesas e brasileiras da indústria televisiva vai visionar e votar nas séries e mini-séries, produzidas em todo o mundo, que se candidataram aos prémios.

No final da tarde, vai ser estendida a passadeira vermelha onde vão desfilar os principais rostos da indústria, desde atores, guionista, produtores e realizadores, para uma gala comemorativa, no antigo Museu dos Coches, em Belém, conduzida por Filomena Cautela, da RTP, César Mourão, da SIC e Pedro Fernandes, da TVI.

O evento tem um peso especial para as produções nacionais, visto que, para além do reconhecimento, as novelas da TVI (“Meu Amor” e “Ouro Verde”) e da SIC (“Laços de Sangue”), que ganharam um Emmy, acabaram por ser as mais procuradas pelo mercado internacional.