Lisboa, capital dos Emmy

Lisboa é hoje a capital da 47ª edição internacional dos Emmy Awards, os prémios de televisão mais importantes do mundo.

Um júri composto por reconhecidas personalidades portuguesas e brasileiras do mundo da televisão passou o dia fechado numa sala da Câmara de Lisboa a visionar e a votar nas séries e mini-séries internacionais que se candidataram aos Emmy deste ano.

O júri (na foto com o presidente do município, Fernando Medina) foi escolhido pela Academy of Television Arts & Sciences, a entidade responsável pela organização dos Emmy. Só depois da maratona de visionamento e de votações ter terminado é que os nomes foram revelados.

A cerimónia termina hoje à noite, no antigo Museu dos Coches, numa gala comemorativa que reúne cerca de 200 profissionais ligados à indústria de televisão: atores, guionistas, produtores realizadores, jornalistas, gestores. A gala é apresentada por Filomena Cautela (RTP), César Mourão (SIC) e Pedro Fernandes (TVI).

O evento veio para Portugal há quatro anos por iniciativa de André Sampaio, um dos sete embaixadores mundiais da Academy of Television Arts & Sciences.

O evento é considerado pelos agentes do setor um contributo importante para a promoção da produção televisiva nacional.

Ganhar um Emmy é, para a indústria televisiva, tão importante como ganhar um Óscar no cinema.

Além do reconhecimento artístico e técnico, as novelas da TVI (“Meu Amor” e “Ouro Verde”) e da SIC (“Laços de Sangue”) que ganharam Emmy acabaram por ser as produções mais procuradas pelo mercado internacional.