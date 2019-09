Sanita de ouro roubada de palácio no Reino Unido

Uma sanita em ouro de 18 quilates no valor de 5 milhões de libras, mais de 5,6 milhões de euros, foi roubada do Palácio de Blenheim, o local de nascença de Winston Churchill, no Reino Unido.

Tinha sido instalada há dois dias para uma exposição que ainda não tinha sido inaugurada. Como estava ligada à canalização do palácio, o roubo provocou inundações.

Um homem de 66 anos foi detido, mas as autoridades ainda não encontraram a sanita.

A obra intitulada "America" do italiano Maurizio Cattelan, foi exposta pela primeira vez no Museu de Guggenheim, em Nova Iorque, onde foi utilizada por cerca de 100 mil pessoas entre setembro de 2016 e o verão de 2017.

Já tinha sido notícia quando, em 2018, o Guggenheim propôs que Donald Trump a levasse para a Casa Branca.