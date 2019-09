Ainda não se sabem as causas da morte. Ric Ocasek tinha 75 anos.

Os The Cars foram uma das bandas mais bem-sucedidas dos anos 80.

O grupo separou-se em 1988, mas reuniu-se em 2010 para gravar o último álbum, "Move Like This".

Para trás, ficam temas como "My Best Friend's Girl", "Just What I Needed" ou "Drive".