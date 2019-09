Rod Stewart venceu batalha (secreta) contra o cancro da próstata

"Há dois anos fui diagnosticado com cancro da próstata”

Rod Stewart revelou este domingo, em Surrey, Reino Unido, que lutou em segredo contra o cancro da próstata. Foi durante um evento de angariação de fundos para o Prostate Project que o artista de 74 anos falou sobre a batalha.

“Há dois anos fui diagnosticado com cancro da próstata. Ninguém sabe disto mas achei que tinha chegado a hora de falar sobre o assunto”, começou por dizer. O cantor foi diagnosticado com a doença em fevereiro de 2017, depois de fazer uns exames de rotina.

De acordo com a CNN, Rod Stewart disse que está livre da doença. Desde julho que está em remissão.

“Agora estou limpo porque o cancro foi diagnosticado muito cedo. Passei por muitos testes. Temos mesmo de ir ao médico”, sublinhou.

