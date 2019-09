Orville Peck, Marissa Nadler e Jordan Mackampa confirmados no Super Bock em Stock

Orville Peck, Marissa Nadler e Jordan Mackampa são mais três nomes confirmados para o Super Bock em Stock, em Lisboa.

O canadiano Orville Peck esconde-se atrás de uma máscara de cowboy para se revelar através da música. O disco de estreia, "Pony", lançado este ano, cruza o indie rock com elementos góticos e a música country.

A norte-americana Marissa Nadler cruza a folk com a pop. Apresenta em Portugal "For My Crimes", o mais recente disco, lançado no ano passado.

O britânico Jordan Mackampa, de ascendência congolesa, transporta essa influência para os temas que interpreta. Depois de dois EP´s, aguarda-se o disco de estreia.