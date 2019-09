25ª edição do CineEco de 12 a 19 de outubro

É apresentado amanhã, 21 de setembro, o programa do CineEco - Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, que decorre entre 12 e 19 de outubro em Seia, Serra da Estrela. É a 25ª edição de um festival dedicado à temática do ambiente e Mário Branquinho, diretor do festival, esteve na Edição da Manhã para nos falar da importância de existir um evento sobre esta temática.