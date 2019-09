Novo filme de Jennifer Lopez foi banido na Malásia

O novo filme de Jennifer Lopez, "Hustlers" (em português "Ousadas e Golpistas"), foi banido na Malásia por ter demasiado conteúdo "obsceno".

O Conselho de Censura do Cinema da Malásia decidiu que os seios nus, as danças eróticas e as cenas de droga presentes no filme "não são adequados para exibição pública".

A empresa que distribuiu o filme na Malásia, Square Box Pictures, confirmou nas redes sociais a proibição de "Hustlers" no país, de acordo com a BBC.

Atualmente, o filme está a ser um sucesso nas bilheteiras dos EUA e do Reino Unido.