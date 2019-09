Tony Carreira vai regressar aos palcos. O cantor português tinha anunciado uma pausa na carreira, depois do lançamento do último álbum e de dois concertos na Altice Arena, em Lisboa, em novembro do ano passado.

"A Vida que eu escolhi" ou "Sonhos de Menino" são dois êxitos do cantor que vão voltar a ouvir-se ao vivo, mas ainda sem data prevista.

Quase um ano depois, em entrevista à SIC, Tony Carreira admitiu ter saudades da música e prometeu voltar a subir aos palcos.