"Intimidade Indecente" estreia amanhã em Lisboa

Estreia amanhã, 26 de setembro, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, uma das peças brasileiras que mais sucesso fez em Portugal, com duas temporadas sempre esgotadas em 2004 e 2005: "Intimidade Indecente". Marcos Caruso volta agora com Vera Holtz, dois dos maiores nomes do teatro brasileiro, para uma digressão que vai durar até ao final do ano. Os dois atores, bem conhecidos do público português, estiveram na Edição da Manhã.