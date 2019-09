Billie Eilish confirmada no NOS Alive

A cantora Billie Eilish vai atuar no NOS Alive, no dia 10 de julho de 2020. A confirmação foi dada no site oficial da cantora.

A jovem cantora norte-americana estreou-se no início deste mês em Portugal, com um concerto esgotado no MEO Arena.

Em entrevista à SIC, disse que quer mudar o mundo, que não merece o amor que recebe dos fãs e que só não teve um breakdown no passado porque andou sempre acompanhada pela família.

Billie Eilish junta-se aos já confirmados Da Weasel e Taylor Swift.

O NOS Alive decorre entre os dias 9 e 11 de julho de 2020, no Passeio Marítimo de Algés.