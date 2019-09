SIC e SPA lançam programa sobre Cultura

O que é a Cultura, para que serve, o que é ser original, em que consiste a liberdade de criar. São estes os pontos de partida para o primeiro "Original é a Cultura", o programa que assinala o retomar de uma parceria entre a SIC e a Sociedade Portuguesa de Autores, e que será exibido na SIC e na SIC Notícias e terá posterior publicação em podcast.



Cristina Ovídio é a moderadora e coordenadora de um programa de debate, que junta Dulce Maria Cardoso, autora de livros de fição publicados em mais de duas dezenas de países, Carlos Fiolhais, físico, professor universitário e autor de obras de cultura científica, e Ruy Vieira Nery, musicólogo e professor universitário com obras publicadas na área da história da música.



O segundo programa será sobre o que António Guterres designou como a "batalha das nossas vidas", a crise climática e o futuro do planeta, e o terceiro sobre educação.

Com este painel, a SIC e a SPA pretendem criar e consolidar um programa que consiga olhar para atualidade de uma forma diferente e informada, cruzando os temas culturais com a atualidade, aproveitando os temas mais relevantes e os acontecimentos mais importantes que vão surgindo.



"Original é a Cultura" será exibido todas as sextas, à 1h30, repetindo depois ao fim das noites de domingo na SIC Notícias. A primeira série vai durar até à semana do Natal, continuando depois em 2020 no quadro da parceria entre a Sociedade Portuguesa de Autores e a SIC.