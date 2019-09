"Saturday Night Fever" no Casino Estoril

Estreou no passado dia 19 de setembro o Musical "Saturday Night Fever". Depois do estrondoso sucesso do musical Grease, o Salão Preto e Prata, do Casino Estoril, recebe este musical com encenação de Paulo Sousa Costa. O espetáculo convida o público a reviver a magia dos tempos áureos do disco sound. O encendaor Paulo Sousa Costa esteve na Edição da Manhã.