Marcelo Rebelo de Sousa condecorou este sábado António Lobo Antunes com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade. A distinção aconteceu no colóquio dos 40 anos de vida literária do escritor, na Fundação Calouste Gulbenkian.

No final do discurso, o Presidente da República surpreendeu Lobo Antunes com a condecoração e deixou elogios ao escritor.