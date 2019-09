Os Globos de Ouro foram para...

► Cinema

• Melhor Atriz: Isabel Ruth

Mariana Monteiro e João Catarré subiram ao palco do Coliseu dos Recreios para entregar a Isabel Ruth o Globo de Ouro. A atriz foi distinguida pelo desempenho no filme Raiva, de Sérgio Tréfaut.

O discurso da atriz (Vídeo)

• Melhor Ator: Carloto Cotta

Carloto Cotta, de 35 anos, venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator de Cinema pelo desempenho no filme Diamantino, realizado por Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt.

O discurso de Carlotto Cotta (Vídeo)

• Melhor Filme: "Raiva"

Sérgio Tréfaut viu o seu filme Raiva ser eleito o melhor do ano.

► Moda

• Personalidade do Ano: Sara Sampaio

É a sexta vez que a top model internacional é distinguida nesta entrega de prémios organizada pela SIC.

A mensagem de Sara Sampaio (Vídeo)

► Música

• Melhor Atuação Ao Vivo: Mariza

Mariza, que já tinha sido distinguida duas vezes com o troféu de Melhor Intérprete Individual em edições anteriores, vence na categoria de Melhor Espetáculo / Atuação Ao Vivo.

O momento da entrega do prémio a Mariza (Vídeo)

• Melhor Intérprete: Capitão Fausto

Foi sob um forte aplauso do público que a banda composta por Tomás Wallenstein, Domingos Coimbra, Manuel Palha, Salvador Seabra, Francisco Ferreira subiu ao palco para receber o troféu.

• Melhor Música: Carolina Deslandes

Aos 28 anos, Carolina Deslandes venceu o primeiro Globo de Ouro. O tema A Vida Toda foi considerado a Melhor Música do último ano. A jovem cantora dedicou o prémio à família.

O discurso de Carolina Deslandes (Vídeo)

► Humor

Ricardo Araújo Pereira foi quem mais se destacou na área do Humor em Portugal.

O discurso de Ricardo Araújo Pereira com muito humor à mistura (Vídeo)

► Revelação

João Félix recebeu o Prémio Revelação.

Com apenas 19 anos, João Félix protagonizou este ano a quarta transferência mais cara da história do futebol – 126 milhões – quando se mudou do Benfica para o Atlético de Madrid.

O jovem futebolista nascido em Viseu a 10 de novembro de 1999 defende também as cores da Seleção Nacional desde 2018.

Os outros nomeados eram Alba Baptista, Conan Osíris, Isabela Valadeiro e Pedro Teixeira da Mota.

A mensagem de agradecimento de João Félix (Vídeo)

► Digital

• Personalidade do Ano: Mariana Cabral (Bumba na Fofinha)

Mariana Cabral, a autora do blogue Bumba na Fofinha, foi distinguida com o troféu de Personalidade do Ano na área Digital.

A jovem começou por escrever textos humorísticos no Facebook, mas um dia, depois de partir um dedo, viu-se impossibilitada de escrever e começou a fazer vídeos. O sucesso foi tal que nunca mais parou.

Em 2018, enfrentou o medo do palco - que a impediu de seguir o sonho de ser atriz - e subiu ao Digital Stage do Rock in Rio perante milhares de pessoas.

Mariana Cabral (Veja o vídeo com a mensagem da premiada)

► Teatro

• Melhor Atriz: Luiza Cruz

Depois de ter sido eleito a Melhor Atriz de Teatro em 2006 e 2011, Luiza Cruz volta a ser a escolhida este ano. O seu desempenho na peça A Criada Zerlina valeu-lhe o prémio.





• Melhor Ator: Paulo Pinto

A atriz Isabela Valadeiro e o apresentador João Baião subiram ao palco do Coliseu dos Recreios para entregar o Globo de Melhor Ator de Teatro a Paulo Pinto, pelo desempenho na peça Tio Vânia.





• Melhor Peça ou Espetáculo: "Tio Vânia" de Bruno Bravo

► Televisão

• Personalidade do Ano (Entretenimento): Cristina Ferreira

Cristina Ferreira estreou-se na apresentação dos Globos de Ouro e foi eleita a Personalidade do Ano na área do Entretenimento, um prémio que lhe foi entregue pelos jornalistas Clara de Sousa e Rodrigo Guedes de Carvalho.

Os outros nomeados nesta categoria eram Daniela Ruah, Diana Chaves, Filomena Cautela e Vasco Palmeirim.

O discurso de Cristina Ferreira (Vídeo)

• Personalidade do Ano (Jornalismo): Conceição Lino

Veja o vídeo do discurso da jornalista

O Globo de Ouro de Personalidade do Ano na recém-criada categoria de Jornalismo foi entregue a Conceição Lino, jornalista da SIC.

No início deste ano, ninguém ficou indiferente à reportagem A Rede, que teve como objetivo mostrar aos portugueses os perigos das redes sociais. Além disso, o programa E Se Fosse Consigo?, que conduz, também já é uma referência na televisão portuguesa.

► Desporto

• Personalidade do Ano: Cristiano Ronaldo

Já são 11 os Globos de Ouros ganhos por Cristiano Ronaldo. O futebolista voltou a ser fortemente aplaudido mas não pode estar presente para receber o prémio.

► Prémio Mérito e Excelência

Maria do Céu Guerra foi a personalidade escolhida este ano para receber o troféu máximo atribuído pela organização dos Globos de Ouro, o Prémio Mérito e Excelência, que foi entregue pelo Presidente do Conselho de Administração do Grupo Impresa, Francisco Pinto Balsemão.

Maria do Céu Guerra (Veja a quem dedicou a atriz o prémio)