RIR Ajuda no Coliseu do Porto

A Fundação do Gil realiza amanhã, dia 3 de outubro, a segunda edição do RIR Ajuda, o maior evento de stand up solidário, agora no Coliseu do Porto. As receitas de bilheteira desta edição revertem a favor do Projecto de Cuidados Pediátricos Domiciliários, (que contempla os Cuidados Paliativos Pediátricos) do Hospital de São João e do Centro Materno Infantil do Norte (CMIN). Patrícia Boura, Presidente da Fundação do Gil, esteve na Edição da Manhã.