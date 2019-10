"Amar Amália" sábado em Lisboa

Assinala-se domingo, 6 de outubro, o 20º aniversário da morte de Amália Rodrigues. No sábado, dia 5, realiza-se um espetáculo de homenagem à fadista, no Altice Arena com nomes como Jorge Palma, Simone de Oliveira, Áurea, Paulo deCarvalho, Dulce Pontes, Amor Electro e Marco Rodrigues. Para nos falar deste espetáculo Jorge Veloso, da organização do evento, esteve na Edição da Manhã.