Três homens acusados no caso da morte de Mac Miller

Os três homens detidos no seguimento da investigação da overdose mortal do rapper Mac Miller foram acusados, na quarta-feira, ​​de dar as drogas que mataram o artista, segundo promotores dos EUA.

A acusação incriminou os homens de distribuir comprimidos de cocaína e oxicodona (opioide analgésico) com fentanil que causaram a morte de Miller, de acordo com a CBSNews.

Cameron Pettit, Stephen Walter e Ryan Reavis foram anteriormente acusados ​​de crimes relacionados com drogas. As acusações de quarta-feira acrescentam a alegação de que foram as drogas dos indiciados que levaram Mac Miller à morte.

Amy Harris

O rapper 26 anos morreu de overdose por consumir fentanil (opioide), junto com cocaína e álcool.

A acusação alega que os homens indiciados continuaram a distribuir drogas até agosto de 2019.