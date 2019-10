Esta quinta-feira serão anunciados dois prémios Nobel da literatura. A Academia sueca quer pôr fim a dois anos de polémicas e escândalos.

Nos últimos tempos foi posta em pratica uma revolução interna do mecanismo de atribuição do prémio mais desejado no mundo dos livros.

Em 2016, o Nobel da literatura tinha dado que falar com a atribuição, pela primeira vez, a um poeta de música popular.