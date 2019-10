EA LIVE no Campo Pequeno

Decorre amanhã mais uma edição do EA Live, um festival que vai juntar 7 bandas e vários DJs no Campo Pequeno, em Lisboa. Portugal, e a língua portuguesa, formam uma espécie de fio condutor e os géneros musicais serão variados. O festival conta assim com nomes como Diabo na Cruz, Gabriel O Pensador, The Gift, Paus, Stereossauro, Keep Razors Sharp e Capitão Fausto. Luís Carvalho, programador do festival, esteve na Edição da Manhã.