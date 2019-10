"Babenco - Alguém tem que ouvir o coração e dizer: Parou" distinguido no Festival Internacional do Cinema em Veneza

A atriz, e produtora brasileira, Bárbara Paz está em Portugal para o lançamento do livro "Mr. Babenco – Solóquio a dois sem um". Esta é uma obra paralela ao documentário "Babenco – Alguém tem que ouvir o coração e dizer: Parou", sobre Hector Babenco, cineasta que morreu em 2016, vítima de cancro, e companheiro de vida de Bárbara. Este documentário recebeu a distinção de Melhor Documentário no Festival Internacional do Cinema em Veneza. Bárbara Paz esteve na Edição da Manhã.