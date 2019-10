Orchestral Manoeuvres In The Dark iniciam digressão europeia em Portugal

Os Orchestral Manoeuvres In The Dark iniciam em Portugal a digressão europeia da "Souvenir Tour", com dois concertos.

O primeiro acontece esta terça-feira à noite na Aula Magna, em Lisboa. Na quarta-feira, é a vez da Casa da Música no Porto, um concerto já esgotado, receber a digressão que assinala os 40 anos de edições discográficas.

Lançado em 1979, "Electricity" foi o primeiro trabalho da banda britânica de pop com sintetizadores. "The Punishment of Luxury" é o 13.º disco de estúdio e o mais recente, tendo sido lançado em 2017.