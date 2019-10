Três nomes portugueses confirmados para o Super Bock em Stock

Há mais três nomes - e todos portugueses - confirmados para o Super Bock em Stock, que se realiza nos dias 22 e 23 de novembro, em Lisboa.



Bruno de Seda, alter-ego musical do portuense Bruno Martins, apresenta o disco de estreia, homónimo, lançado em maio, herdeiro dos cantores românticos.

Também do Porto, a dupla "Baleia, baleia, baleia", com um som punk- rock de voz, baixo e bateria também apresentam o primeiro disco, que saiu no ano passado.

De Barcelos, os Gator, The Aligator" trazem a Lisboa o disco "Life is Boring" de 2018 com o rock como ponto de partida.