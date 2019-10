Wim Wenders regressa para o LEFFEST

Doze filmes vão competir na 13.ª edição do festival LEFFEST, que se realiza entre 15 e 24 de novembro, sendo avaliados por um júri que integra a pianista Maria João Pires e o ator Wagner Moura, anunciou a organização.

A competição - onde serão apresentados títulos como "Atlantis", de Valentyn Vasyanovych, "Happy Birthday", de Cédric Kahn, "Patrick", de Gonçalo Waddington, ou "The Wild Goose Laque", de Yi'nan Diao -- visa "descobrir filmes de grande qualidade de jovens realizadores de todas as partes do globo".

O júri desta secção é composto pela pianista portuguesa Maria João Pires, pela cantora e atriz Yasmine Hamdan, pelo ator brasileiro Wagner Moura e pela atriz e modelo Victoria Guerra.

Na edição passada foram atribuídos quatro prémios, tendo "O Rio", de Emir Baigazin, sido considerado o Melhor Filme LEFFEST.

Fora de competição, mas também em exibição, estarão outros 14 filmes.

Nesta secção, será possível assistir a títulos como "A Dog Called Money", de Seamus Murphy, com o ícone da música alternativa PJ Harvey, "Adults in the Room", filme de Costa-Gavras sobre o ex-ministro das Finanças grego Yanis Varoufakis, ou "By the Grace of God", de François Ozon, baseado em casos reais de pedofilia na Igreja Católica. Esta seleção de filmes fora de competição tem como objetivo, segundo a organização, proporcionar "um olhar abrangente sobre a produção cinematográfica mundial, dando-lhe a possibilidade de conhecer em antestreia nacional os filmes mais esperados da próxima temporada". Além disso, alguns realizadores e/ou atores estarão presentes para apresentarem os seus filmes, responderem a questões e conversarem com o público.

O festival contará com as presenças de figuras do setor como o realizador alemão Wim Wenders, o ator norte-americano Willem Dafoe, a compositora e realizadora Laurie Anderson e o cineasta norte-americano Abel Ferrara.

O LEFFEST integrará, no seu calendário, o simpósio internacional "Resistências", onde serão discutidos temas como a justiça climática, a igualdade social, as denúncias de corrupções e outras reivindicações. Entre os oradores confirmados contam-se a representante do movimento dos coletes amarelos Maxime Nicole, o filósofo e ator Mehdi Belhaj Cacem e o ativista dos direitos humanos e cofundador do movimento Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) Omar Barghouti.

O festival vai decorrer entre Lisboa e Sintra, com exibições a ocuparem espaços como o Nimas, o Cinema Medeia Monumental, o Fórum Lisboa, o Teatro Maria Matos ou o Teatro do Bairro, na capital, além do Centro Cultural Olga Cadaval, Palácio Nacional de Queluz e Quinta Mont Fleuri, em Sintra.

Na minuta do protocolo entre o município de Sintra e a organizadora do festival, a Leopardo Filmes, do produtor Paulo Branco, foi previsto um apoio financeiro de 250 mil euros para esta edição. Depois de 10 edições realizadas no Estoril e em Lisboa, o Leffest, lançado em 2007, com direção do produtor Paulo Branco, realiza-se pelo terceiro ano consecutivo em Sintra, após a autarquia ter decidido substituir a Câmara de Cascais.

LUSA