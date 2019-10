Quadro de Nicolas de Staël vendido por valor recorde

Um quadro do pintor francês, de origem russa, Nicolas de Staël, foi hoje vendido por 20 milhões de euros, um recorde para o artista, num leilão que decorreu em Paris e que foi organizado pela casa Christie's.

A pintura "Parc des Princes", datada de 1952, foi estimada num valor entre 18 milhões e 25 milhões de euros, estava no mercado pela primeira vez.

A obra acabou por ser comprada por 20 milhões de euros por um colecionador privado europeu, revelou a Christie's.

O pintor está representado no acervo do Museu Coleção Berardo, com o quadro "Paysage" de 1953.

Residente em Paris, desde 1938, onde estudou com Fernand Léger, Nicolas de Staël pertenceu ao núcleo de amigos dos pintores Maria Helena Vieira da Silva e Arpad Szenes, tendo privado igualmente com Sonia Delaunay, Jean Arp e Sophie Taeuber.

Lusa