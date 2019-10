Duas bandas portuguesas confirmadas no Super Bock em Stock

Há duas novas bandas portuguesas anunciadas para o Super Bock em Stock, que fecham a programação do palco na Estação Ferroviária do Rossio, do festival de outono, em Lisboa.



Os Ganso, apresentam o segundo álbum "Não Tarda". O trabalho que saiu este ano reflete o amadurecimento do quinteto lisboeta, em que os riffs de guitarra do primeiro EP e do disco de estreia, de 2017, dão lugar a ambientes mais contemplativos.

Também com Lisboa como base, o projeto Yagmar, que em 2014 juntou um sueco e um português com influências que vão do indie rock ao kuduro e à eletrónica. Depois de um EP, em 2017, lançaram este ano outro. "Amargo".