Nick Cave regressa a Portugal com The Bad Seeds

A digressão europeia que a banda programou para a primavera de 2020 arranca em Portugal.

Depois dos concertos dias 22 e 23 de abril no Campo Pequeno, em Lisboa, Nick Cave and The Bad Seeds seguem para Espanha, Holanda, Bélgica e Reino Unido. Ao todo, vão passar por 19 países e estão agendados 32 espetáculos para apresentar o disco "Ghosteen".

"Ghosteen" é o décimo sétimo álbum de estúdio da banda e foi lançado digitalmente dia 4 de outubro. As edições em vinil e em CD saem dia 8 de novembro.

Os bilhetes para os concertos no Campo Pequeno vão ser postos à venda dia 26 de outubro e vão custar entre 35 e 60 euros.