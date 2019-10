Foram anunciados os primeiros cinco nomes para o "ID No Limits" de 2020.

O rapper irlandês Rejjie Snow regressa a Portugal, tal como os londrinos Ezra Collective, que partem do jazz para trilhar outros caminhos sonoros.

Também do universo do jazz e britânico vem ao Estoril o baterista Moses Boyd.

Com disco novo, Kindness, músico também do Reino Unido, apresenta "Something Like A War".

De França chegará Coucou Chloe, DJ, produtora e vocalista.