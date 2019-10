Os Coldplay vão lançar um novo disco no dia 22 de novembro.

"Sunrise" e "Sunset" compõem este trabalho que a banda britânica diz ser a maneira como sente o mundo. As novas faixas foram anunciadas em alguns jornais.

O oitavo álbum de estúdio do grupo de Chris Martin sai quatro anos depois do disco "A Head Full of Dreams".