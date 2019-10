FBI recupera quadro confiscado pelos nazis a família de judeus

Um quadro confiscado pelos nazis a uma família de judeus, que fugiu da Alemanha em 1933, foi recuperado pelo FBI de um museu no estado norte-americano de Nova Iorque.

Trata-se de "Winter" (inverno, em português), uma pintura do artista norte-americano Gari Melchers. A recuperação do quadro faz parte de um esforço internacional para encontrar as peças de artes roubadas ou perdidas depois da ascensão dos nazis ao poder, na Alemanha.

Segundo o New York Post, o quadro chegou à família Mosse em 1900, quando o editor e filantropo Rudolf Mosse o comprou numa exibição de arte em Berlim.

Em 1920, Rudolf morreu e deixou o quadro para os familiares Felicia e Hans Lachmann Mosse. Em 1933, devido à perseguição dos nazis aos judeus, a família viu-se obrigada a fugir do país, deixando para trás uma extensa coleção de arte, que ficou sob a administração do Estado.

As obras de arte da família Mosse foram postas em leilão e, no ano seguinte, "Winter" foi comprado por um empresário norte-americano, que o levou para Nova Iorque.

Mais tarde, a pintura tornou-se parte de uma coleção do museu com o nome do empresário, Arkell Museum, onde ficou até 10 de setembro deste ano. O quadro será guardado pelo FBI até se reunir com a família Mosse.