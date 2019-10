Cascais assinala Dia Nacional da Biblioteca Escolar com várias iniciativas

A Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) assinala, a 28 de outubro, o Dia Nacional da Biblioteca Escolar com um conjunto de iniciativas na Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, e numa carruagem da CP, que parte de Cascais em direção aos Cais do Sodré.

A comemoração conta com a presença da secretária de Estado do Ambiente, Inês dos Santos Costa, o secretário de Estado Adjunto da Educação, João Costa, e o Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras.

Os objetivos são, entre outros, discutir o perfil do leitor e da biblioteca escolar na atualidade, promover a partilha de experiências, aprofundar estratégias de educação informal e fomentar a visão crítica do consumo excessivo.

O evento reúne ainda outros convidados:

- Ana Sousa (historiadora, CP – Comboios de Portugal)

- Bernardo Branco Gonçalves (fundador da MyPolis)

- Daud (Refugiado sírio)

- Elvira Fortunato (Vice-Reitora da Universidade Nova de Lisboa)

- Joana Balsemão (Vereadora da Câmara Municipal de Cascais)

- Johnson (Academia do Johnson)

- Jorge Pina (Associação Jorge Pina)

- Grupo de Teatro do Oprimido de Lisboa

- Mafalda Sousa (Engenheira do Ambiente da Associação Zero)

O programa completo pode ser consultado aqui.