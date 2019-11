Figurino do filme "Grease" foi vendido por mais de 363 mil euros

O casaco e as calças que Olivia Newton-John usou no filme "Grease" foram vendidos em leilão por mais de 363 mil euros, mais do dobro do previsto.

O figurino da personagem Sandy fez parte de um lote com cerca de 500 objetos da artista australiana.

Um poster do filme de 1978, assinado pelos dois atores, tinha um valor estimado de cerca de 895 euros e foi arrematado por mais de 57 mil.

No total, o leilão que decorreu este fim de semana em Los Angeles, angariou mais de dois milhões de euros que revertem para o centro de apoio às vítimas de cancro, doença que atingiu Olivia Newton-John.