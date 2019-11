Lady Gaga volta ao cinema como protagonista de um filme sobre a família Gucci

Cantora e atriz vai interpretar, no filme de Ridley Scott, a ex-mulher do herdeiro da Gucci, acusada de orquestrar a morte dele.



Depois de "Assim Nasce Uma Estrela", que lhe valeu a nomeação para melhor atriz, nos Óscares, a cantora vai interpretar Patrizia Reggiani, que foi julgada e condenada a 16 anos de prisão por ter orquestrado o assassinato do ex-companheiro, neto do fundador da empresa de moda.