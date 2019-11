Einstürzende Neubauten com novo álbum e digressão que passará por Portugal

Os Einstürzende Neubauten editam em 2020 um novo álbum e farão uma digressão que passará por Portugal em maio, com concertos em Lisboa e no Porto, anunciou esta terça-feira a banda alemã.

"Ao fim de mais de 12 anos, o aguardado novo álbum de estúdio dos Einstürzende Neubauten será finalmente editado e apresentado ao vivo numa longa digressão intitulada 'The year of the rat'", afirma a banda de rock experimental na página oficial.