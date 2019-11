A comediante, atriz e apresentadora Ellen DeGeneres vai receber o Globo de Ouro Carol Burnett, prémio que distingue pessoas que tenham "contribuído de forma extraordinária para o meio televisivo dentro ou fora do ecrã". O anúncio foi feito no início desta semana pela Hollywood Foreign Press Association (HFPA).

"Desde as sitcoms, passando pelos stand-ups e até se ter tornado numa peça indispensável da televisão diária, [Ellen] é uma pioneira que tem conseguido cativar o público durante 25 anos com o seu inegável charme e inteligência. Além do sucesso na televisão, é ativista e filantropa que usa a voz para ajudar aqueles que não a têm, espalhando bondade e alegria através da sua plataforma", acrescentou Lorenzo Soria, presidente da HFPA.

DeGeneres tem 61 anos e é a segunda homenageada por este prémio que foi entregue pela primeira vez no ano passado à própria Burnett (atriz, escritora, comediante e cantora norte-americana que tem uma carreira televisiva de 70 anos).

Ellen DeGeneres é uma das celebridades lésbicas mais proeminentes. Começou a carreira como MC num pequeno clube de comédia em Nova Orleães, a sua cidade natal. Estes stand-ups levaram-na a fazer a série "Ellen", nos anos 90, altura em que DeGeneres tornou-se na primeira protagonista de sitcom a assumir-se como homossexual.



Desde setembro de 2003 que apresenta o "The Ellen DeGeneres Show", programa com o qual tem um contrato assinado até 2022.

Fora do ecrã, DeGeneres é ativista pelos direitos LGBTQ+ e em 2018 iniciou o "The Ellen Fund", que tem como objetivo ajudar cientistas a preservar espécies em vias de extinção.

Tudo isto vai ser homenageado na 77ª cerimónia dos Globos de Ouro que vai para o ar a 5 de janeiro de 2020.