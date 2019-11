Humorista britânico apresenta espetáculo de stand-up comedy "Last Time To See Me Before I Die” no dia 07 de maio, no Coliseu de Lisboa.

O humorista, de 80 anos, é um dos nomes dos Monty Python e apresenta o espetáculo que estreou em 2013 e já foi apresentado em vários palcos da Europa e da América do Norte.