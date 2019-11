John Cleese para vermos no palco antes que morra

O ator e humorista britânico John Cleese, fundador dos Monty Python, fará a 7 de maio no Coliseu de Lisboa, o espetáculo "Last time to see me before I die", revelou hoje a promotora Everything is New.

John Cleese, de 80 anos, estreou este espetáculo em 2013 e desde então tem apresentado este solo de humor em vários palcos da Europa, Estados Unidos e Canadá, muitos dos quais esgotados.

John Cleese, descrito pela promotora como um "incontornável e lendário ídolo das gerações de 60, 70 e 80", é conhecido sobretudo pelo humor negro e do absurdo do grupo Monty Python, que cofundou em 1969 e que influenciou a comédia moderna ocidental, e pela série televisiva "Fawlty Towers".

O ator, que em 2014 editou a autobiografia "Ora, como eu dizia...", apoiou a saída do Reino Unido da União Europeia e em 2018 mudou-se para uma ilha nas Caraíbas, desapontado com o debate sobre o 'Brexit' e criticando, em declarações à BBC, a "mentira e trivialidade" da imprensa britânica.

Em maio passado, voltou a ser polémico e foi amplamente criticado, e até acusado de racismo e hipocrisia, depois de ter voltado a comentar no Twitter que Londres "já não é uma cidade inglesa".

Os bilhetes, que variam entre 20 e os 90 euros, estarão à venda no sábado.

LUSA