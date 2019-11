Tema inédito de George Michael foi lançado esta quarta-feira

Um single póstumo de George Michael - "This Is How (We Want You To Get High)" - foi lançado esta quarta-feira.

A canção faz parte da banda sonora do filme "Last Christmas", que estreia em Portugal no dia 05 de dezembro, e é inspirado nas músicas do cantor e compositor, vencedor de dois Grammys e com mais de 115 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo.

O tema foi composto em 2012 e gravado nas últimas sessões de estúdio do cantor, em 2015.

George Michael morreu a 25 de dezembro de 2016, com 53 anos.