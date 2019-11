James Dean vai voltar ao cinema através de efeitos digitais no filme "Finding Jack", que deve estrear para o ano. As imagens geradas por computador vão recriar o ator, que terá um papel secundário no filme que conta a história dos cães abandonados pelas tropas norte-americanas depois da guerra do Vietname.

Finding Jack" tem o aval da família do ator norte-americano que fez três filmes e morreu aos 24 anos num acidente de automóvel, em 1955.