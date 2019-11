Filho de Clint Eastwood é músico e toca esta semana em Portugal

Aos 51 anos, Kyle Eastwood conta com mais de 20 de carreira. O nome que foi construindo na música é imediatamente associado ao do pai e foi, precisamente, por ter crescido rodeado de melodia e de cinema que seguiu um percurso artístico.

Não é a primeira vez de Kyle em Portugal. Neste regresso, vem apresentar o mais recente disco, "Cinematic", em quatro concertos que fazem parte do Misty Fest. Coimbra, Espinho, Porto e Estoril preparem-se: há bandas sonoras em versão jazz de filmes conhecidos e reconhecidos para ouvir, em breve.