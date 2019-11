Incentivo às filmagens em Portugal já atraiu 40 produções

O incentivo à produção e captação de filmagens em Portugal, que oferece até 30% do valor dos projetos aos promotores, já atraiu 40 produções, disse à Lusa o comissário da Portugal Film Commission, Manuel Claro.

O responsável falava à margem da apresentação da entidade portuguesa na LocationExpo da 40ªedição do American Film Market (AFM), evento que decorre até amanhã em Santa Mónica, condado de Los Angeles.

"Já tivemos 40 projetos apoiados em pouco mais de um ano e meio", explicou Manuel Claro, salientando que "é quase unânime" entre os produtores internacionais "a qualidade das equipas técnicas e artísticas portuguesas neste tipo de obras".

O incentivo financiado pelo Fundo de Apoio ao Turismo, Cinema e Audiovisual é dirigido a produções com gastos a partir dos 500 mil euros e tem características que a Portugal Film Commission considera serem competitivas.

"O objetivo foi criar um 'cash rebate' diferenciador a nível internacional", disse Manuel Claro, explicando que os 25% a 30% de bónus dependem das despesas elegíveis feitas em Portugal e que o sistema é diferente dos incentivos dados por outros países, como Polónia e Roménia.

Entre os filmes que beneficiaram do incentivo monetário estão "Frankie", realizado pelo norte-americano Ira Sachs, "Liberté", de Albert Serra, "Patrick", a primeira longa-metragem de Gonçalo Waddington, e "Color Out of Space", realizado por Richard Stanley, protagonizado por Nicolas Cage e inteiramente rodado em Portugal.

O destaque destas produções nos festivais internacionais, como Cannes, Veneza, Locarno, San Sebastián e Toronto, levou Manuel Claro a afirmar que "o verão de 2019 para o cinema português foi absolutamente extraordinário".

"A Herdade", película realizada por Tiago Guedes que está na corrida a uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro, foi mostrada durante o American Film Market e é também uma produção que recebeu apoio do programa de incentivos.

"As duas qualidades deste sistema que o tornam competitivo e diferenciador de muitos outros é que nós temos pagamentos adiantados", indicou Manuel Claro, referindo-se às parcelas que começam a ser entregues aos produtores assim que o contrato é assinado. Por outro lado, afirmou, as decisões sobre os apoios são tomadas em vinte dias úteis, uma "celeridade e transparência" que considerou serem "elementos fundamentais" para a competitividade do incentivo.

O Fundo de Apoio ao Turismo, Cinema e Audiovisual tem um orçamento de 12 milhões por ano, dos quais 660 mil são entregues à recém-criada Portugal Film Commission e os restantes financiam os 'cash rebates', em formato de adiantamentos, às produções que se qualifiquem.

Manuel Claro salienta a relevância destes números quando comparados com a situação vivida há apenas alguns anos:

"De 6 milhões do ICA [Instituto do Cinema e do Audiovisual] em 2012 passamos para um total de 32 milhões, 20 do ICA mais 12 do fundo", afirmou. "Estamos neste momento com um ecossistema como provavelmente nunca tivemos. Há que trabalhar para o continuar a justificar e a manter".

A Portugal Film Commission fez-se representar na 40ª edição do American Film Market pelo comissário Manuel Claro, a diretora executiva Inês Queiroz e a responsável de projeto Teresa Graça.