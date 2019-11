O ator de 80 anos vem a Lisboa para atuar no Coliseu de Lisboa. Traz o espetáculo “Last Time To See Me Before I Die”.

John Marwood Cleese integrou os Monty Python e foi o criador e protagonista da série britânica Fawlty Towers.

Os bilhetes para os espetáculos de John Cleese têm esgotado poucas horas após serem colocados à venda. Custam entre 20 e 90 euros.