A história de Simon & Garfunkel vai ser contada em Portugal no próximo ano. O musical que recupera os êxitos da dupla norte-americana passa pelo Teatro Tivoli, em Lisboa, dia 27 de fevereiro, dia 28 no Casino Estoril e no dia 29 de na Casa da Música no Porto.

O espetáculo que alia a música à projeção de vídeo já foi visto por mais de 250 mil pessoas.