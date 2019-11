Pintura de Monet "Charing Cross Bridge" rende 25 M€ em leilão em Nova Iorque

A Sotheby's vendeu por 27,6 milhões de dólares (25 milhões de euros) uma pintura de Claude Monet, "Charing Cross Bridge", na terça-feira à noite em Nova Iorque num leilão de arte impressionista e moderna.

O trabalho de Monet reflete a ponte ferroviária de Charing Cross, imersa no nevoeiro e na luz brilhante que emerge numa composição luminosa da famosa Londres retratada pelo pintor francês.

Outra das obras em destaque na noite de leilão foi "La Corne d'Or (Constantinopla)", de Paul Signac, vendida por 14,7 milhões.

A pintura do espanhol Pablo Picasso "Nus" foi vendida abaixo do planeado, rendendo 9,9 milhões de dólares (9 milhões de euros), metade do valor máximo estimado

.No total, no leilão foram arrecadados 208,9 milhões de dólares (190 milhões de euros).