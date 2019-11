O músico norte-americano Lionel Richie é a primeira confirmação para a edição do próximo ano do festival EDP CoolJazz.

Com 37 nomeações para prémios como Óscares, American Music Awards e Globos de Ouro, Lionel Richie foi premiado 17 vezes ao longo da carreira.

Aos 70 anos, o músico volta a atuar em Portugal, no dia 25 de julho, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, na 17.ª edição do EDP CoolJazz.