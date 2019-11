Exposição de Harry Potter abre este sábado em Lisboa

O Mundo fascinante de Harry Potter chegou a Portugal. A partir deste sábado, dia 16 de novembro, poderá (re)viver todas as cenas ou (re)encontrar as figuras da icónica saga, no Pavilhão de Portugal, em Lisboa.

A saga de J. K. Rowling, que fascinou toda a gente um pouco por tudo o Mundo, chega agora a Lisboa, onde poderá "sentir" bem de perto todas as emoções deste êxito que levou milhões de pessoas aos cinemas.

Os bilhetes estão à venda desde o final de setembro. De segunda a sexta-feira, a entrada geral é 16€, as crianças até aos 12 anos pagam 12€ e há duas modalidades para famílias: dois adultos com uma criança até aos 12 anos pagam 38€ e dois adultos com duas crianças até aos 12 pagam 44€.