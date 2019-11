Peter Pan no Gelo estreia hoje em Matosinhos

Em cena, em Matosinhos, até dia 12 de janeiro, o espetáculo "Peter Pan no Gelo" estreia hoje, 15 de novembro. Uma viagem pela nossa imaginação, que promete promete surpreender e levar miúdos e graúdos a acreditar no poder do amor e da amizade. Joana Quelhas assina a coreografia, Artur Guimarães a encenação e João Artur Guimarães é o diretor artístico do espetáculo e esteve na Edição da Manhã.